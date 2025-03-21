وزير الدفاع اللبناني: الجيش حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن حدود البلاد

(د ب أ)

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف.

وأكد منسى، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن "الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، وأن الدور حالياً هو للتفاوض من أجل انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية التي يحتلها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وبالنسبة إلى البقاع شرق لبنان، أكد منسى أن "الجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث".

وأكد منسى رداً على سؤال أن "قيادة الجيش طوعت لغاية الآن 1500 عنصر، وهي ستكمل الخطة الموضوعة لتطويع 4500 عنصر".

وجرى التداول خلال اللقاء "في الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع وتواصل الاعتداءات، إضافةً إلى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية على إثر الأحداث الأخيرة".

وهنأ النقيب القصيفي وزير الدفاع على تسميته على هذه الوزارة، وتمنى له التوفيق في مهمته، معتبراً أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب نظراً لخبرته الطويلة من خلال المناصب الكبيرة والمهمات الصعبة التي تقلدها في المؤسسة العسكرية".

يذكر أن الجيش اللبناني يعزز انتشاره في جنوب لبنان، بالرغم من عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدة نقاط في جنوب لبنان.

كما يقوم الجيش اللبناني بتنفيذ تدابير أمنية عند الحدود الشرقية مع سوريا لضبط الأمن بعد الحوادث الأمنية التي شهدتها المنطقة في بداية الأسبوع الحالي.