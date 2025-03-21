حماس: لا نزال في قلب المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى

وكالات

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة استمرارها في المفاوضات عبر الوسطاء.

وأوضحت الحركة، في بيان اليوم، أنها لا تزال تتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، مشيرة إلى أنها تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تحقق مطالبها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تضارب الأنباء حول مستقبل المفاوضات، وسط استمرار الضغوط الإسرائيلية والتدخلات الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى اتفاق.





