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رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق: إقالة رئيس الشاباك مليئة بالعيوب وتعمّق الانقسام

09:43 م الخميس 20 مارس 2025

أهارون باراك

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وكالات

حذّر رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق، أهارون براك، من تصاعد الانقسام الداخلي في إسرائيل، معتبراً أن البلاد تواجه خطر "الخروج عن المسار" والانزلاق نحو حرب أهلية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، انتقد براك الطريقة التي يجري بها التعامل مع قيادة جهاز الأمن العام (الشاباك)، مشددًا على أن إقالة رئيس الجهاز يجب أن تتم من خلال لجنة بحث مختصة، وليس عبر قرارات سياسية أحادية.

ووصف براك الإقالة المحتملة بأنها "مليئة بالعيوب"، معتبرًا أنها تعكس "صراعًا على المصالح"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل خلافات حادة بين المسؤولين الإسرائيليين حول إدارة الحرب على غزة والتحديات الداخلية التي تهدد استقرار الحكومة والمجتمع الإسرائيلي.

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أهارون براك رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق إقالة رئيس الشاباك الانقسام الداخلي في إسرائيل
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