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الصومال: القبض على 3 إرهابيين خططوا لإدخال متفجرات إلى مقديشو

02:27 م الخميس 20 مارس 2025

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مقديشو – (أ ش أ)

أعلن جهاز المخابرات والأمن الصومالي، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.

وأفاد الجهاز - في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بأن القوات الأمنية الصومالية نفذت عملية استباقية في مديرية "دينيلي"، أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة.

وأكد جهاز المخابرات الصومالي، أن العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.


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