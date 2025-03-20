وفاة 4 أطفال إثر حريق بمستوطنة الغجر في سلوفاكيا

(وكالات)

لقي خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، مصرعهم إثر اندلاع حريق في مستوطنة فقيرة للغجر في شرق سلوفاكيا، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأوضحت بلدية بلدة فيلكي شاريس أن الحريق التهم ثمانية منازل تقطنها 30 شخصًا، مما أسفر عن تشريد عشرات العائلات. وتم نقل 11 بالغًا وسبعة أطفال إلى مركز مجتمعي بعد تدمير منازلهم.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق الذي شب قبيل منتصف الليل، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابساته.

ويعد الغجر أكثر الفئات الاجتماعية تهميشًا في سلوفاكيا، حيث يعانون منذ عقود من التمييز والتهميش والفقر. وتعتبر المستوطنة التي اندلع فيها الحريق واحدة من مئات المستوطنات المنعزلة التي يعيش فيها أفقر 20% من أصل 400 ألف شخص من الغجر في سلوفاكيا.

وتفتقر هذه التجمعات العشوائية إلى أبسط مقومات الحياة، حيث تعاني من غياب المياه الجارية، وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى انعدام الغاز والكهرباء، مما يجعل سكانها في مواجهة دائمة مع ظروف معيشية قاسية.