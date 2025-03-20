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الأونروا تحذر: أوضاع غزة تزداد سوءًا والنازحون يفرون مجددًا

11:02 ص الخميس 20 مارس 2025

آثار وضحايا قصف غزة

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غزة - ( د ب أ)

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) أن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الآن أمر ضروري في قطاع غزة .

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، :"تواجه العائلات النازحة ظروفا متزايدة الصعوبة في غزة".

وأضافت: "يهرب الناس مرة أخرى من أجل حياتهم، بعد أوامر إخلاء جديدة من السلطات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الشديد أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية".

ولفتت إلى أنه "من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية أكثر من أي وقت مضى".

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غزة الأونروا النازحون وقف إطلاق النار
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