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موسكو ترفض إرسال قوات سلام إلى أوكرانيا وتصفها بـ"الوقاحة"

07:17 م الأحد 02 مارس 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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(د ب أ)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف النقاشات التي تدور في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بـ"الوقاحة"، معتبرا أنها استمرار في تحريض كييف على الحرب ضد روسيا.

وقال لافروف: "ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا"، مضيفا أن "الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأوضح أن "واشنطن تعلن بشكل مباشر أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا لكن أوروبا تطالب باستمراره".

واعتبر لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نازي خالص وخائن للشعب اليهودي"، وفي المقابل وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص براجماتي ويتمتع بالفطرة السليمة لهذا السبب الأمر مثير للاهتمام في التعامل والتواصل معه".

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سيرجي لافروف موسكو وزير الخارجية الروسي قوات لحفظ السلام روسيا
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