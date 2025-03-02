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مصر تعلق على قرار نتنياهو بوقف المساعدات لغزة

03:16 م الأحد 02 مارس 2025

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

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(وكالات)

أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، على مواصلة القاهرة جهودها المكثفة لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن أمله في الإسراع في التوصل إلى اتفاق جديد يضمن التهدئة ويضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي تصريحاته، شدد الوزير على أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للعقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة أمر غير مقبول وغير مسموح به، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

كما كشف وزير الخارجية، عن اكتمال خطة إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنها ستُعرض على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها يوم الثلاثاء، للموافقة عليها قبل تنفيذها، مؤكدًا أن الخطة لن تُعرض على أي طرف أجنبي قبل إقرارها رسميًا في القمة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث توعد نتنياهو بمزيد من "التبعات الإضافية" في هذا الشأن.

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