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إعلام عبري: رئيس الشاباك سيغادر منصبه يوم 20 أبريل المقبل

10:43 م الأربعاء 19 مارس 2025

رئيس الشاباك المقال رونين بار

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار سيغادر منصبه في 20 من شهر أبريل المقبل.

كانت الصحيفة العبرية، ذكرت أن الحكومة تدرس عقد اجتماع الخميس لإقالة رئيس الشاباك وآخر يوم الأحد لعزل المستشارة القضائية.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن قرار إقالة رئيس الشاباك مهم وليس بحاجة إلى دراسة مسبقة من لجنة تعيين المسؤولين الكبار.

وعلق الوزير الإسرائيلي المستقيل من مجلس الحرب بيني جانتس، قائلا إن: "زعيم قوي في إسرائيل سيركز على إعادة الأسرى ومحاربة الأعداء لا الشاباك والجيش والقضاء".

وأكد جانتس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف كفوضوي وليس كزعيم لإسرائيل، موضحا أن حملة نتنياهو لنزع الشرعية عن المؤسسات الوطنية تأتي بسبب وضعه الشخصي والقانوني.

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