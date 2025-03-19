الجيش الإسرائيلي: قواتنا تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن القوات الإسرائيلية دخلت جزئيًا إلى محور نتساريم، "ولا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة، مضيفًا "بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة بهدف توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه".

وتابع: "قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة، وسنواصل العمل ضد (التنظيمات الإرهابية) في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.