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بعد مقتل موظف.. إسرائيل تنفي استهداف مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة

03:41 م الأربعاء 19 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدافه لمجمع تابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، نافيا تقارير سابقة واردة عن مسؤولين في وزارة الصحة بغزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل موظفي أممي يدعى مانويل وهو أوكراني، خلال قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأمم المتحدة في دير البلح، مشيرة إلى القصف أدى لإصابة 5 آخرين.


وقالت وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "على النقيض مما تردد، لم يقصف الجيش الإسرائيلي مجمع تابع للأمم المتحدة في دير البلح".

وأضاف البيان: "يدعو الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام إلى توخي الحذر بشأن التقارير غير المؤكدة".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد أكثر من 420 فلسطينيًا أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة، أنهت حالة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مجمع للأمم المتحدة غزة مقتل موظف
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