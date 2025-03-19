مأساة في المتوسط.. مخاوف من غرق 40 مهاجرًا قرب سواحل إيطاليا

روما - (د ب أ)

قالت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوسا، اليوم الأربعاء، إن هناك مخاوف من وفاة أكثر من 40 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ولم يتم إنقاذ سوى عشرة ناجين حتى الآن وكان هناك ما لايقل عن 56 شخصا على متن القارب الصغير القابل للنفخ الذي غادر من صفاقس بتونس متجها إلى أوروبا.

وتعيق البحار الهائجة البحث عن ناجين آخرين، فيما يعتقد أن الكثيرين سقطوا من القارب. وتقول السلطات إن فرص النجاة منخفضة.

وجرى العثور على الناجين العشرة في قارب خفيف إلى جانب ست جثث. وقالت السلطات إن القارب غادر الميناء التونسي يوم الأحد.

وجرى جلب الناجين إلى لامبيدوسا وهي نقطة محورية للهجرة منذ فترة طويلة عبر البحر المتوسط. ويشار إلى أن الحوادث المميتة شائعة خلال عملية العبور المليئة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، غرق أكثر من 2200 مهاجر أو فقدوا العام الماضي رغم أنه من المرجح أن الحصيلة الفعلية أعلى.