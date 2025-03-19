كاتس مهددًا حماس: أطلقوا سراح الأسرى وإلا ستواجهون الجحيم وقوتنا الكاملة

وكالات

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس، من أن قواعد اللعبة تغيرت، مهددا الحركة بمواجهة "أبواب الجحيم، والقوة الكاملة للجيش الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، لحين القضاء على عليها بالكامل، ما لم تفرج عن الأسرى لديها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداده لمواصلة الهجمات ضد قادة حركة المقاومة الفلسطينية والبنية التحتية في قطاع غزة طالما أن الحاجة تستدعي ذلك، مشيرا إلى أنه سيقوم بتوسيع الحملة العسكرية إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية.

وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، سكان مناطق خربة خزاعة وبيت حانون وعبسان الكبيرة والجديدة بإخلائها، موضحا أن الجيش بدأ هجوما قويا ضد المقاومة وأن تلك المناطق باتت ميدان قتال خطير.

ودعا أدرعي السكان، إلى الانتقال لمراكز إيواء معتمدة في غربي مدينة غزة وخانيونس.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 شخصًا.