وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على غزة يعيد التوتر إلى المنطقة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

فى ظل التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، تواصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 18 مارس مع كل من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والسيد "إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، والسيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، حيث ركزت الاتصالات على العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتداعياته الوخيمة على استقرار المنطقة.

أكد عبد العاطي خلال الاتصالات أن العدوان الإسرائيلي يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل المساعي الحثيثة التي تهدف للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين فى قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار

وشدد على ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لاتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول لوقف دائم لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث. وقد تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق المشترك للحد من التصعيد في غزة.