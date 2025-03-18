إعلان

تعليق الدوام في مدارس غزة حتى إشعار آخر

03:14 م الثلاثاء 18 مارس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)

علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، "بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "جاء قرار وزارة التعليم نظرًا للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 404 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس غزة غزة وزارة التربية والتعليم العالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر