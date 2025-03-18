استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة

(وكالات)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، وذلك خلال قصف إسرائيلي استهدفه هو وعائلته.



وجاء الإعلان عقب استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث شنت الطائرات الحربية غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق في القطاع، وسط تصاعد القصف المدفعي والضربات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 404 شهداء وإصابة أكثر من 55 آخرين جراء غارات الاحتلال.