إعلان

استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة

02:54 م الثلاثاء 18 مارس 2025

استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، وذلك خلال قصف إسرائيلي استهدفه هو وعائلته.

وجاء الإعلان عقب استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث شنت الطائرات الحربية غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق في القطاع، وسط تصاعد القصف المدفعي والضربات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 404 شهداء وإصابة أكثر من 55 آخرين جراء غارات الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس تعلن استشهاد عدد من قادتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر