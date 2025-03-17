إعلام عبري: تقديم أول التماس إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم تقديم أول التماس إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن جامعة تل أبيب أعلنت إضرابا لمدة ساعتين غدا الأربعاء احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.