صراصير ومكاتب بلا مقاعد.. فوضى في المكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بإنهاء العمل عن بعد

(وكالات)

شهدت الوكالات الفدرالية الأمريكية حالة من الفوضى وعدم التنظيم عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الموظفين إلى مكاتبهم، ما كشف عن ظروف غير ملائمة للعمل في العديد من المؤسسات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين.

في وكالة "ناسا" الفضائية، فوجئ الموظفون العائدون إلى المكتب الرئيسي في فبراير الماضي بنقص الطاولات والكراسي، إلى جانب انتشار الصراصير في بعض المكاتب. أما في خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية، فقد اضطرت إحدى المسؤولات إلى العمل جالسة على الأرض، مستخدمة جهاز الكمبيوتر المحمول على حجرها بسبب عدم توفر الأثاث المكتبي الأساسي.

وبحسب "رويترز" شبه بعض الموظفين الوضع الحالي في المكاتب الفدرالية بأحداث مسلسل "مباريات الجوع"، حيث أصبح العاملون يتنافسون على الطاولات والكراسي من أجل العثور على مكان للعمل. وفي بعض المكاتب، كان الموظفون يعانون من انقطاع الإنترنت واضطروا إلى استخدام هواتفهم الخاصة للاتصال بالواي فاي.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، يرى عدد من الموظفين الفدراليين أن هذه الظروف قد تكون محاولة متعمدة لدفعهم إلى الاستقالة، خاصة مع توجه إدارة ترامب الجديدة نحو تقليص عدد العاملين في الأجهزة الحكومية.

ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها "رويترز"، فإن وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، تعمل على خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، من خلال تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض تكاليف التشغيل.

في أول أيام ولايته الجديدة، وقع ترامب مرسومًا يقضي بإنهاء العمل عن بعد الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19، وألزم جميع الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى المكاتب. وفي خطوة لاحقة، طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفدرالية إعداد خطط لتقليص عدد العاملين، مما قد يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من الموظفين في الفترة المقبلة.