تركيا تعزي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا العواصف

أنقرة- (د ب أ)

قدمت تركيا، اليوم الاثنين، تعازيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا العواصف التي ضربت ولايات وسط وجنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن وزارة الخارجية التركية أعربت في بيان لها، عن "بالغ الحزن جراء الخسائر البشرية الناجمة عن العواصف التي ضربت الولايات المتحدة".

وجاء في بيان الوزارة: "نقدم تعازينا للشعب الأمريكي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ويشهد جزء كبير من الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الماضي، عواصف وأحوالا جوية سيئة، وخاصة ولايات تكساس، وميسوري، وأوكلاهوما، ومسيسيبي وألاباما، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا، فيما فقد العديد من الأشخاص منازلهم.

وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.