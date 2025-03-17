إيران تنتقد سياسات أوروبا وأمريكا بشأن الملف النووي

وكالات

انتقدت إيران، اليوم، موقف الدول الأوروبية من ملفها النووي، معتبرة أن عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن القضية يعكس "ارتباك سياسات الترويكا الأوروبية".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "أوروبا لم تستطع الالتزام بتعهداتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ولم يكن لها دور بناء"، مشيرةً إلى أن "تصريحات المسؤولين في واشنطن بشأن إيران متضاربة، مما يدل على تناقض بين صانعي القرار هناك".

وأكدت طهران أنها "لن تقبل أي مفاوضات يتم فيها طرح شروط غير قانونية أو غير مبررة"، مشددةً على أن "من الخطأ إعادة اختبار وطرح الشروط التي رفضت سابقًا".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن "الحوار مع أوروبا يمكن أن يرتقي لمستوى المفاوضات إذا أظهرت دولها جدية والتزامًا بأسس التفاوض"، في إشارة إلى إمكانية استئناف المحادثات النووية في حال توفرت ظروف مناسبة.