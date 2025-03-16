المستشارة القضائية الإسرائيلية مخاطبة نتنياهو: لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك

وكالات

قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في رسالة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، إن "لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك رونين بار".

وأوضح رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي المُقال رونين بار، الأحد، إن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر.

وأشار بار، إلى أن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، كما كشفت عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.

وأكد بار، أنه يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء وليس مع الجيش والشاباك فقط، موضحا أن "آمال نتنياهو بولاء شخصي له تتعارض مع المصلحة العامة وهي مرفوضة تماما".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".