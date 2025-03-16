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اصطدام 38 سيارة في تكساس بسبب العواصف الرملية (فيديو)

04:21 م الأحد 16 مارس 2025

اصطدام 38 سيارة في تكساس بسبب العواصف الرملية

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وكالات

تسببت عواصف رملية ناجمة عن رياح قوية في وقوع حادث مروع على الطريق السريع I-27 في كانيون، تكساس، حيث اصطدمت حوالي 38 مركبة ببعضها.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن إصابات متعددة، لكن لم تسجل أي إصابات مهددة للحياة.

تسببت الحرائق الكبيرة والعواصف الترابية في تكساس، كانساس، وأوكلاهوما في مقتل 13 شخصًا.

من بين الضحايا، 15 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الأعاصير، بينما كانت بقية الوفيات نتيجة الرياح العاتية والحرائق.

في ولاية ميسوري، لقي 6 أشخاص حتفهم في مقاطعة واين و3 في مقاطعة أوزارك، بينما تم الإبلاغ عن إصابات في مقاطعة بتلر ومقاطعة جيفرسون.

وفي تكساس، أسفرت حوادث مرورية متعلقة بالعواصف الرملية والحرائق عن 4 وفيات، بينما تسببت العاصفة في ولاية أركنسو في وفاة 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين.

تواصل السلطات المحلية في مقاطعات ميسوري وغيرها من الولايات جهودها لتقديم المساعدة وتقييم الأضرار، في وقت تشير التوقعات الجوية إلى أن الأعاصير قد تضرب ولايات لويزيانا، أركنسو، ميسيسيبي، وتينيسي في الأيام القادمة.

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عواصف رملية تكساس كانساس أوكلاهوما
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