مسؤول إسرائيلي سابق: ليس لدي خيار سوى الإشادة بحماس

وكالات



نقلت إذاعة الجيش عن تسجيل لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي، قوله: "ليس لدي خيار سوى الإشادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الخديعة التي قاموا بها".



وأضاف هليفي، "حماس تمكنت من تخديرنا من خلال الاحتجاجات والإخلال بالنظام العام والقضايا الإنسانية".



وصرح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، أنه في جميع المناورات التي قامت بها إسرائيل وفي جميع المناقشات؛ لم تفكر أن 5% مما حدث قد يحدث.

وعقّبت إذاعة جيش الاحتلال على هذه التسجيلات، قائلة: "التسجيلات التي أدلى بها هليفي لا تترك مجالًا للشك بأن الجيش الإسرائيلي كان جزءًا من كارثة السابع من أكتوبر 2023".



وفي يناير الماضي، أعلن هرتسي هليفي استقالته من منصبه، وقال في رسالة استقالته: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023". ودخلت الاستقالة حيز التنفيذ في 6 مارس الجاري.