سي إن إن: أمريكا استغرقت وقتًا للتخطيط لشن الضربات على اليمن

وكالات



أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن مسؤول عسكري رفيع، بأن الضربات الأمريكية الأوسع ضد جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) استغرقت وقتًا للتنظيم والتخطيط.



وقال المسؤول العسكري، إن الولايات المتحدة كانت بحاجة لجمع المعلومات الاستخبارية لشن هجمات أشمل.



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.

و قال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.