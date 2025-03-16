مقتل 31 مدنيا وإصابة 101 آخرين في القصف الأمريكي على اليمن

وكالات

أكدت مصادر طبية مقربة من الحوثيين، أن القصف الأمريكي على اليمن، أسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة 101 معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الحوثيون بوقوع سلسلة انفجارات في مناطقهم مساء السبت، في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة شمالي اليمن، مع تقارير عن المزيد من الضربات الجوية في تلك المناطق في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مجمع مطار صنعاء، الذي يضم منشأة عسكرية كبيرة.

كما أبلغ الحوثيون عن ضربات جوية في وقت مبكر من صباح الأحد على محافظات الحديدة والبيضاء ومأرب.

وذكر الحوثيون أن 18 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم 13 في صنعاء وخمسة في صعدة.

وقال مسؤول أمريكي، إن هذه الضربات الجوية هي بداية سلسلة من الضربات على أهداف حوثية من المتوقع أن تستمر.

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، إن الضربات الجوية لن تثنيهم، وأنهم سيردون على الولايات المتحدة.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستظل صنعاء درعا لغزة وتدعمها ولن تتخلى عنها مهما كانت التحديات".

من جهته، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، عبر "إكس"، إن مزاعم ترامب بأن الحوثيين يهددون طرق الشحن الدولية "غير صحيح وفيه تضليل".