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وزير دفاع سوريا: سنبقى أوفياء في الحفاظ على التضحيات وخدمة شعبنا

03:22 ص الأحد 16 مارس 2025

مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع

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وكالات

أعلن وزير الدفاع السوري في الحكومة المؤقتة مرهف قصرة، أن القيادة السورية ستبقى وفية في الحفاظ على التضحيات وخدمة الشعب السوري.

وقال قصرة: "بعد 14 عاما سنبقى أوفياء وعلى قدر المسؤولية للحفاظ على التضحيات وخدمة شعبنا بعون الله"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "شاهد الجميع كيف أن المروحيات التي كانت تلقي حمم الموت على الشعب السوري أصبحت مصدر أمان واطمئنان".

وتابع: "سنبقى أوفياء للسوريين ونكون على قدر المسؤولية، للحفاظ على ثمرة تضحياتهم وحمايتها وخدمة الشعب".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين العنف الواسع النطاق في الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.

وقال دبلوماسيين: إن البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع يوم الخميس، سيتم اعتماده رسميا يوم الجمعة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال: إن عدد القتلى المدنيين الذين "جرت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس، بلغ 973 بينهم نساء وأطفال".

وفي وقت سابق أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا.

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