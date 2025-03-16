إعلان

11 حالة وفاة.. عواصف مُدمرة تجتاح وسط الولايات المتحدة

03:05 ص الأحد 16 مارس 2025

عواصف قوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قضى 18 شخصًا على الأقل، بينما أصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأكدت السلطات في ولاية ميزوري في بيان على منصة "إكس": "تسجيل 11 وفاة على صلة بالعواصف، مؤكدة: "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الاضرار"، وفقا لسكاي.

وقضى 6 أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".

وكان الحاكم مايك كيهو، أعلن منذ الجمعة، حال الطوارئ في هذه الولاية.

وإلى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية، أن 4 أشخاص قضوا في حوادث سير على صلة بعواصف من الغبار وحرائق تسببت بسوء الرؤية على الطرق.

وقضى 3 أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.

ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عواصف قوية عواصف قوية في أمريكا الولايات المتحدة أمريكا قتلي في عواصف أمريكية أعاصير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية