11 حالة وفاة.. عواصف مُدمرة تجتاح وسط الولايات المتحدة



وكالات

قضى 18 شخصًا على الأقل، بينما أصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأكدت السلطات في ولاية ميزوري في بيان على منصة "إكس": "تسجيل 11 وفاة على صلة بالعواصف، مؤكدة: "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الاضرار"، وفقا لسكاي.

وقضى 6 أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".

وكان الحاكم مايك كيهو، أعلن منذ الجمعة، حال الطوارئ في هذه الولاية.

وإلى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية، أن 4 أشخاص قضوا في حوادث سير على صلة بعواصف من الغبار وحرائق تسببت بسوء الرؤية على الطرق.

وقضى 3 أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.

ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.