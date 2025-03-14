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ويتكوف: قدمنا اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار بغزة

07:45 م الجمعة 14 مارس 2025

ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط

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وكالات

أفاد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحاً يهدف إلى تقليص الفجوات في المفاوضات من أجل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن المقترح يشمل تمديد الهدنة في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، موضحا أن هذا التمديد سيوفر الوقت اللازم للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم في المنطقة.

وأشار ويتكوف إلى أن حركة حماس على علم بالموعد النهائي، وسترد أمريكا بناءً على ذلك إذا انقضى الموعد المحدد، مؤكدا أن حماس تطرح مطالب غير عملية وراء الأبواب المغلقة، بخلاف رغبتها في وقف إطلاق نار دائم في غزة.

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ستيفن ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة عيد الفصح اليهودي حماس
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