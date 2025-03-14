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ترامب يطلب من بوتين الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة في كورسك

06:52 م الجمعة 14 مارس 2025

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "إكس": "تحدثت مع بوتين يوم الخميس وهناك فرصة كبيرة للحل في أوكرانيا".

وكشف ترامب أن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية، وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.

واعتبر ترامب أن ما قد تتعرض له قوات كييف المحاصرة "قد يصبح مجزرة مروعة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على الوضع في مقاطعة كورسك، وأن قوات كييف التي توغلت في المقاطعة قد وقعت في حصار، ليس أمامها سوى الاستسلام أو الموت.

وقال بوتين: "الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرتنا بالكامل، والقوات التي تسللت إلى أراضينا انقطعت عنها الإمدادات وأصبحت في عزلة تامة، في مرمى القوات الروسية".

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