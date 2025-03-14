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برلماني أوروبي: يجب أن يتوقف التواطؤ الأوروبي تجاه غزة

10:26 ص الجمعة 14 مارس 2025

البرلمان الأوروبي

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وكالات
انتقد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنغا ما وصفه بـ"نفاق أوروبا" خلال جلسة برلمانية خصصت لبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وطالب بوتنغا ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي، الوزير البولندي آدم سزلابكا، بالتوقف عن المزاح والضحك تزامنا مع ذكر عدد الضحايا والظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون بفعل الحصار والإغلاق.

وأشار بوتنغا في حديثه إلى أن مثل هذا السلوك يعكس تناقض أوروبا عندما تتحدث عن حقوق الإنسان، مطالبا سزلابكا بتقديم اعتذار رسمي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير حقوقية تُفيد بمقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن آلاف المفقودين منذ بدء الهجمات على غزة.

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البرلمان الأوروبي قطاع غزة آدم سزلابكا توجيه الزكاة لسكان غزة مارك بوتنغا
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