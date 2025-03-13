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أرمينيا وأذربيجان توافقان على مسودة اتفاق سلام

11:40 م الخميس 13 مارس 2025

أرمينيا وأذربيجان توافقان على مسودة اتفاق سلام

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موسكو- (د ب أ)

وافقت أرمينيا وأذربيجان على مسودة اتفاق سلام بعد أعوام من الصراع، حسبما أعلنت وزارتا الخارجية في الدولتين اليوم الخميس.

وقال الطرفان إنه تم استكمال المسودة، إلا أنه لم يتم الكشف عن محتواها بعد.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في يريفان إن الاتفاق جاهز للتوقيع. وقبلت يريفان مقترحات باكو في مادتين كانتا عالقتين في المسودة وهي مستعدة لإطلاق المحادثات مع الطرف الأذربيجاني بشأن توقيت التوقيع ومكانه.

وذكرت وزارة الخارجية في باكو إن أرمينيا لا بد أن تعدل دستورها وتتخلى عن جميع المطالبات الإقليمية ضد أذربيجان.

يشار إلى أن أرمينيا فقدت السيطرة على إقليم ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليه بعد هجوم شنته أذربيجان في سبتمبر عام 2023 بعد صراعات مسلحة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي بشأن المنطقة التي تقع ضمن الأراضي الأذرية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية.

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