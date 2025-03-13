مسؤول صحي: إغلاق إسرائيل للمعابر يفاقم الأزمة الصحية بغزة

وكالات

أكد مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة مروان الهمص، أن استمرار إغلاق إسرائيل المعابر مع قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي يفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وقال الهمص للأناضول إن "العديد من الأجهزة الطبية الهامة والحيوية تعطلت بسبب غياب قطع الغيار جراء إغلاق المعابر وعدم السماح بدخولها من قبل إسرائيل، ما يهدد حياة المرضى".

وأوضح أن عدم توفر مخزون استراتيجي للوقود في وزارة الصحة دفع المستشفيات إلى تقنين استخدام الكهرباء، ما أثر بشكل مباشر على الخدمات الطبية، خاصة لمرضى الفشل الكلوي الذين فقد نحو 40% منهم حياتهم بسبب نقص العلاجات والمياه النقية.