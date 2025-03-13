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مساعد بوتين: لا نريد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت بل مهتمون بتسوية طويلة الأمد

02:00 م الخميس 13 مارس 2025

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

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وكالات

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، إن موسكو لا تريد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت بل مهتمة بتسوية طويلة الأمد في أوكرانيا.

وأكد أوشاكوف، أن هناك تبادل طبيعي للآراء وبطريقة هادئة بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفا "نحافظ على اتصالات منتظمة مع مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي".

وأشار أوشاكوف، إلى أنه أوضح لمستشار الأمن القومي الأمريكي موقف روسيا بشأن الحاجة إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تأمل أن تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار مطالبها للتسوية في أوكرانيا.


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يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي وقف إطلاق النار
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