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إذاعة الاحتلال: هاليفي سيعرض اليوم نتائج التحقيق بهجوم 7 أكتوبر على سكان نير عوز

12:09 م الخميس 13 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن رئيس الأركان المستقيل هارتسي هاليفي سيعرض اليوم نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر على سكان نير عوز.

وفي مطلع فبراير الماضي، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ما حدث في مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023 يشير لفشل ذريع في منظومة الجيش.

وأشار التحقيق العسكري الإسرائيلي، إلى أن أول قوة أمنية وصلت إلى نير عوز كانت بعد 7 ساعات من بدء هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" بينما كان المهاجمون قد غادروا بالفعل.

وأوضح التحقيق العسكري، أن كمائن مسلحي حركة حماس على الطرق الرئيسية حالت دون وصول قوات الإنقاذ إلى مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023.

وأكد تحقيق جيش الإسرائيلي، أن مدنيين إسرائيليين من نير عوز قُتلوا بنيران الجيش في 7 أكتوبر 2023.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي هجوم 7 أكتوبر سكان نير عوز
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