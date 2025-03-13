رئيس أركان الاحتلال: الجيش سيتولى توزيع المساعدات بغزة أو يشرف عليها عن قرب

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، إن الجيش سيجري تغييرا جوهريا في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتولى بنفسه توزيع المساعدات في القطاع أو يشرف عليها عن قرب.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن شركة أمريكية ستتولى إدخال المساعدات إلى القطاع وإذا أخفقت في مهمتها سيقوم الجيش بذلك.

وقبل نحو أسبوع، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولي وكالات إغاثة دولية، إن هناك خطة إسرائيلية للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل وتُوزع بغزة.

وأوضح مسؤولو وكالات الإغاثة، أنه وفق خطة إسرائيل ستظل نقطة دخول واحدة فقط مفتوحة وهي معبر كرم سالم، مشيرين إلى أ، حكومة الاحتلال ستنشئ نظام تتبع لتوزيع المساعدات داخل غزة.

وأكد المسؤولون، أنه وفق خطة إسرائيل فإن البضائع سيتم فحصها وتوجيهها لمراكز لوجستية بغزة.