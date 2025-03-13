حدث في ليل رمضان.. حماس تعلق على تراجع ترامب.. واندلاع حريق بأسيوط.. وضبط مرتكبي مشاجرة "الفردوس"

كتب- محمد فتحي:

شهدت الساعات الماضية تزامنا مع بداية الخميس، بعض الأحداث المهمة داخليا وخارجيًا، أبرزها اندلاع حريق في محلات تجارية بشارع البستان في أسيوط ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق، فضلا عن تدمير المحلات المجاورة.

كما شهدت الأحداث، وقوع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني، بالإضافة إلى ضبط مرتكبي واقعة مشاجرة كمبوند الفردوس الشهير بأكتوبر.

وجاء في أبرز أحداث اليوم، إعلان كندا، تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفير في دمشق، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.

وشهدت الأحداث الخارجية، اليوم الخميس، استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، الأربعاء، بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد روسيا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية أبرز الروابط لأهم الأخبار على مدار الساعات الماضية وهي كالآتي:

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