سيناتور أمريكي لترامب: رمي المتظاهرين في السجون خطوة أخرى على طريق الاستبداد

وكالات

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مخاطبا الرئيس دونالد ترامب، إن "لا يمكنك اعتقال مقيمين واحتجازهم بشكل غير قانوني بسبب آرائهم السياسية".

وأكد ساندرز في حديثه الموجّه إلى ترامب، أن رمي المتظاهرين في السجون خطوة أخرى على طريق الاستبداد.

في المقابل، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تؤوي زوارا يدعمون خصومها، زاعما أن الطالب الفلسطيني محمود خليل نظم فعاليات مؤيدة للإرهاب.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن اعتقال محمود خليل وعد أنجز.

وكالات

وأوقف قاضٍ في نيويورك قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي ساعد في تنظيم احتجاجات في جامعة كولومبيا، بشكل مؤقت.

وحدد القاضي 12 مارس الجاري موعدًا لجلسة استماع في قضية احتجاز خليل.

وشهدت نيويورك مظاهرة أمام محكمة الهجرة، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن الطالب.