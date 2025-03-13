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الخارجية السودانية: مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية

12:16 ص الخميس 13 مارس 2025

وزارة الخارجية السودانية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن وزير الخارجية علي يوسف بحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي تحقيق الاستقرار في السودان.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن المشاورات بدأت من أجل إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة لا تستثني أحدا.

وكشفت الخارجية السودانية، أن هناك مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وفي 8 فبراير الماضي، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه يعتزم تشكيل حكومة انتقالية قريبا.

وأشار البرهان خلال تواجده في مدينة بورتسودان، إلى أن الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها إما ستكون "حكومة تصريف أعمال"، أو "حكومة حرب"، موضحا أنها ستضم كفاءات وطنية مستقلة.

ولفت البرهان، إلى أن مهام الحكومة ستتركز في التمهيد للانتقال عبر فترة انتقالية أو فترة تأسيس استعدادا لإجراء الانتخابات في السودان، فضلا عن المشاركة في إنجاز ما يتبقى من أعمال عسكرية اللازمة لتطهير البلاد من المتمردين.

وأكد الرهان، أنه سيجري وضع "وثيقة دستورية" قبيل تعيين رئيس وزراء الحكومة المقررة، مشددا على أنه بصفته قائدا للجيش ورئيسا لمجلس السيادة لن يتدخل في مهام رئيس الحكومة أو واجباته.

وفي نوفمبر الماضي، أجرى البرهان تعديلات دستورية استبدل بموجبها 4 وزراء من الحكومة بينهم وزيرا الإعلام والخارجية.

واستبعد البرهان، إجراء مفاوضات مع قوات الدعم السريع، إذا لم تنسحب من الخرطوم ودارفور في الغرب وغرب كردفان في الجنوب، وتتمركز في مواقع محددة.

واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، وخلّفت عشرات آلاف القتلى كما أجبرت ما يزيد عن 12 مليون سوداني على النزوح، فضلا عن تسببها في أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها، بحسب "لجنة الإنقاذ الدولية".

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وزارة الخارجية السودانية علي يوسف مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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