وزيرة الخارجية الألمانية تطالب الغرب بتبني موقف موحد في مواجهة بوتين

برلين (د ب أ)

في ظل الضغوط الأمريكية المكثفة على أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الغرب إلى تبني موقف موحد في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل مغادرتها إلى كندا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "الطريق إلى السلام يمر عبر القوة والوحدة – وهي اللغة التي يفهمها بوتين"، وأضافت أن رسالة مجموعة السبع كانت واضحة وبسيطة حتى الآن، ومفادها: " تعاوننا يجلب الاستقرار والأمن".

وأكدت بيربوك، أن الأوروبيين شركاء أقوياء ويمكن الاعتماد عليهم، وأردفت:"سنبذل المزيد من الجهود من أجل أمننا ودفاعنا في أوروبا في المستقبل"، مشيرة إلى "انطلاق عصر جديد من القسوة"، حيث يراقب أولئك الذين لا يريدون السلام ولا يؤمنون إلا بقانون القوة "عن كثب ما إذا كنا قادرين على الحفاظ على وحدتنا والنظام القائم على القواعد".

ويُنظر إلى تصريحات بيربوك على أنها موجهة بشكل خاص إلى الولايات المتحدة، حيث يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على كييف بينما يتخذ موقفًا أقل تشددًا تجاه موسكو في محاولة لفرض نهاية للحرب.

وتتجه الأنظار إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مجموعة السبع، لمعرفة ما إذا كان سيواصل النهج الأمريكي المتباعد عن الشركاء الأوروبيين.

وتضم مجموعة السبع كلًا من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، فيما تتولى كندا حاليًا الرئاسة الدورية للمجموعة.

وصرحت بيربوك، بأن هناك دورًا محوريًا يتعين على مجموعة السبع أن تضطلع به، وقالت :"قد تكون لدينا خلافات في وجهات النظر، لكن في النهاية سيتم الحكم علينا بناءً على قدرتنا على تقديم إجابات على القضايا الأمنية الأساسية في عصرنا".

ولفتت وزير الخارجية الألمانية إلى أن التحديات الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتحركات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأزمات في الشرق الأوسط، كلها "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمننا جميعًا. ومصالحنا المشتركة في هذه القضايا هي بوصلتنا المشتركة".