القوات الصومالية تتصدى لهجوم مسلح وتفك حصار فندق "كايرو القاهرة"

مقديشو - (أ ب)

قال مسؤولون صوماليون إن القوات الأمنية الصومالية أنهت، اليوم الأربعاء، حصارا استمر 24 ساعة لفندق بمدينة بلدوين وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل عدد غير معلوم من الأشخاص، من بينهم جميع مسلحي حركة الشباب الذين شنوا الهجوم.

وبدأ الهجوم عندما انفجرت سيارة مفخخة أمس الثلاثاء عند فندق "كايرو القاهرة"، أثناء تواجد عدد من الشيوخ المحليين والمسؤولين العسكريين المشاركين في تنسيق هجوم الحكومة على حركة الشباب.

وقال عمر الاسو عمدة بلدة بلدوين، إن القوات الأمنية "أنهت بنجاح الحصار" مضيفا أن جميع مسلحي الشباب قتلوا. ولم يتضح بعد عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجوم.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.