روسيا تستهدف سفينة تُحمل قمح أوكراني متجهة لدولة عربية ومقتل مواطنين عرب

وكالات

قتل نحو 4 سوريين في ضربة صاروخية استهدفت أحد الموانئ الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء. أثناء تحميل سفينة قمح كانت متوجهة إلى الجزائر.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مسؤول، مقتل 4 سوريين في ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا ليل الثلاثاء.

وأشار المسؤول إلى أن الضربة ألحقت أضرارا بسفينة ترفع علم باربادوس، في ميناء المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وكتب نائب وزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "للأسف، قتل 4 أشخاص من مواطني سوريا. عند وقوع الهجوم، كانت السفينة تقوم بتحميل القمح لتصديره للجزائر. كانت سفينة مدنية بالكامل".

ووافقت أوكرانيا مساء الثلاثاء، على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما، بشرط أن توافق روسيا أيضا، بينما تستأنف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية والاستخباراتية المقدمة لكييف، وذلك عقب محادثات جرت في السعودية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتحدث على الأرجح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، رغم مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.

وردا على سؤال طرحه عليه صحفي حول ما إذا كان سيتحدث إلى بوتين هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك. نعم، لدينا اجتماعا كبيرا مع روسيا الأربعاء"، معربا عن أمله بأن تكون المحادثات مثمرة".