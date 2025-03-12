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اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه

12:28 ص الأربعاء 12 مارس 2025

السفير السوري المنشق نور الدين اللباد

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، باغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه على يد مجهولين في شمال درعا، وفق ما نقلته "العربية/الحدث" عن مصادر.

وعلى مدار الأيام الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري توترات أمنية أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 1000 قتيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تسجيلات كاميرات كشفت عن عمليات إعدام ميدانية نفّذها مقاتلون، محمَلا الإدارة السورية الجديدة المسؤولية عن تلك الوقائع.

وأشار المرصد السوري، إلى أن هناك محاولات لإخفاء الأدلة من خلال غسل الأبنية والشوارع ونقل الجثامين للتستر على الحقائق.

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