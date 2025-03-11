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البث العبرية: إسرائيل تسعى لتطبيق خطة ويتكوف وتمديد وقف النار 60 يومًا

09:09 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى في إطار محادثات الدوحة إلى تطبيق خطة ويتكوف وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، مشيرة إلى أن إسرائيل مستعدة لبحث إطلاق سراح الأسرى على مراحل وليس دفعة واحدة لرفضها بحث إنهاء الحرب.

وكشفت مصادر للبث العبرية، أن إسرائيل تقترح إطلاق سراح 10 أسرى أحياء في اليوم الأول والبقية في آخر يوم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن وفدا إسرائيليا وصل الدوحة لخوض مفاوضات ويتوقع أن ينضم إليه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف غدا لمحاولة تحقيق تقدم.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه هناك جهود سرية يبذلها الوسطاء للحصول على بادرة حسن نية من حماس على شكل إفراج محدود عن أسرى، موضحة أن الوسطاء يهدفون إلى كسب مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات أوسع.

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