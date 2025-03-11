هآرتس: لا يحضر سوى نصف جنود الاحتياط وهناك خطر في حال استأنفت إسرائيل الحرب

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأنه لا يحضر حاليًا في صفوف الجيش الإسرائيلي سوى نصف جنود الاحتياط بينما يحاول الجيش التغطية على ذلك بطرق مختلفة.

وقالت هآرتس، إن عزوف جنود الاحتياط في العديد من الوحدات بات أمرًا واقعيًا حيث لا يحضر حاليًا سوى نصف الجنود.

وأشارت إلى أن هناك خطر حقيقي في حال استئناف القتال مع امتناع بعض جنود الاحتياط عن الخدمة وفشل الجيش في تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم).

ونقلت هآرتس عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، بأنه يتوقع زيادة أعباء القوات النظامية بسبب حرب غزة وتعزيز الأمن على الحدود.

وكشفت تقارير عبرية، أمس الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سيرسل 14 ألف أمر تجنيد جديد لشبان من الحريديم من أجل أداء الخدمة العسكرية.

وذكرت أن الاستجابة تبدو ضعيفة للغاية، فحتى الآن استجاب فقط 1.7% من الحريديم الذين وصلتهم أوامر تجنيد.