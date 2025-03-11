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حكومة غزة تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر

11:43 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات


دعت وزارة الداخلية بقطاع غزة، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر و تزويد القطاع باحتياجاته الإنسانية.


وأوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إيقاف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه وقع أمرًا بهذا الشأن، كما أكد أن هذا القرار يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس.



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