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كوبا: عملية إطلاق سراح 553 سجينًا المعلن عنها في يناير "انتهت الآن"

10:36 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

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مكسيكو سيتي- (د ب أ)

قالت السلطات الكوبية يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، إن عملية إطلاق سراح 553 سجينا التي كان قد تم الإعلان عنها في يناير الماضي، انتهت الآن، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

وأفادت صحيفة "جرانما" الرسمية التابعة للحزب الشيوعي، بأن ماريسيلا سوسا رافيلو، نائبة رئيس المحكمة العليا في البلاد، أكدت الانتهاء من عمليات إطلاق السراح.

وكانت هافانا قد أعلنت في شهر يناير الماضي، أنها ستفرج عن 553 سجينا أدينوا بجرائم مختلفة بعد إعلان الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، أنها سترفع اسم الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي من على قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

ثم تولى الرئيس الحالي دونالد ترامب منصبه بعد أيام من الإعلان وألغى إجراء بايدن، ما تسبب في إعادة الوضع لما كان عليه بشكل فعلي.

يشار إلى أن قرار بايدن بإلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب، جاء خلال الأيام الأخيرة من إدارته، وكان القرار يُنظر إليه في ذلك الوقت بوصفه "رمزيا" إلى حد كبير.

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الحزب الشيوعي السلطات الكوبية ماريسيلا سوسا رافيلو
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