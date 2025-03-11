ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأوكراني في جدة

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة، في زيارة تبرز التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، وتؤكد استمرار جهود المملكة لحل الأزمة الأوكرانية عبر الطرق الدبلوماسية.

,كشف مسؤولان أوكرانيان عن لقاء مرتقب بين وفد أوكراني ووزير الخارجية الأمريكي في السعودية، لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات مع روسيا.

ويتضمن الاقتراح وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإيقاف الضربات الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، لعبت السعودية دورًا محوريًا في مساعي التوصل إلى حلول سلمية، حيث أجرى ولي العهد اتصالات مع القيادتين الروسية والأوكرانية، معبرًا عن استعداد المملكة للمساهمة في الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق سلام دائم.