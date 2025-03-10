"المزيد سيأتي لاحقًا".. أول تعليق من ترامب على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي وصفه بـ"المتطرف المؤيد لحماس"، وذلك في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعها مؤخرًا.

وقال ترامب، في تصريحات له، إن مزيدًا من الطلاب في جامعة كولومبيا وغيرها "انخرطوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية"، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن العديد من هؤلاء "ليسوا طلابًا حقيقيين، بل محرضون مأجورون".

وأكد ترامب أن إدارته ستتخذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"المتعاطفين مع الإرهاب"، موضحًا: "سنرحلهم من بلادنا إلى الأبد"، واعتبر أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص "يتعارض مع مصالحنا الوطنية والخارجية وغير مرحب بهم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الجامعات الأمريكية بسبب الاحتجاجات والمواقف المتباينة تجاه الصراع في غزة، إذ تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات متزايدة ضد الأفراد والجماعات التي تصفها بأنها معادية لإسرائيل.

وألقت سلطات الهجرة الاتحادية الأمريكية القبض على الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعمل في السفارة البريطانية في بيروت، وتوجه لجامعة كولومبيا وأصبح طالب دراسات عليا في كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة، وكان يعيش في مبنى سكني جامعي خارج الحرم الرئيسي لجامعة كولومبيا.