وقف قرار النائب العام السابق حول وقف التعامل مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

بيروت- (د ب أ)

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، اليوم الإثنين، قرارا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات حول وقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن النائب العام التمييزي القاضي الحجار أصدر قراراً بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020.

وقتل في الانفجار أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي البيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف المحقق العدلي البيطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت في 23 يناير 2023 بعد مضي أكثر من سنة على تعليقها، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه . وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر. كما قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.

واعتبر القاضي عويدات أن القاضي البيطار مكفوفة يده. وادعى عويدات على البيطار على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة، وأصدر منع سفر بحقه، كما أطلق القاضي عويدات سراح جميع الموقوفين في القضية.

واستأنف القاضي البيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.