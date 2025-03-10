إعلان

روسيا تستعيد ثلاث قرى في منطقة كورسك من السيطرة الأوكرانية

06:43 م الإثنين 10 مارس 2025

كورسك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (د ب أ)

قالت القوات المسلحة الروسية إنها استعادت السيطرة على ثلاث قرى كانت القوات الأوكرانية قد احتلتها في منطقة كورسك الحدودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع في موسكو اليوم الاثنين إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرى كوسيتسا ومالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشناي، مضيفا أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة أوكرانية.

وقد فاجأ الجيش الأوكراني روسيا باحتلال مساحة من الأراضي الروسية في منطقة كورسك في أغسطس من العام الماضي في محاولة لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا، والذي دخل الآن عامه الثالث.

ويعتقد المراقبون العسكريون أن أوكرانيا ستفقد مكاسبها قريبا.

ووفقا لخبراء أوكرانيين مستقلين، لا تزال أوكرانيا تسيطر على أقل من 300 كيلومتر مربع من المساحة الأصلية البالغة 1200 كيلومتر مربع التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل روسيا في منطقة كورسك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كورسك روسيا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس