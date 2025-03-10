روسيا تستعيد ثلاث قرى في منطقة كورسك من السيطرة الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

قالت القوات المسلحة الروسية إنها استعادت السيطرة على ثلاث قرى كانت القوات الأوكرانية قد احتلتها في منطقة كورسك الحدودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع في موسكو اليوم الاثنين إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرى كوسيتسا ومالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشناي، مضيفا أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة أوكرانية.

وقد فاجأ الجيش الأوكراني روسيا باحتلال مساحة من الأراضي الروسية في منطقة كورسك في أغسطس من العام الماضي في محاولة لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا، والذي دخل الآن عامه الثالث.

ويعتقد المراقبون العسكريون أن أوكرانيا ستفقد مكاسبها قريبا.

ووفقا لخبراء أوكرانيين مستقلين، لا تزال أوكرانيا تسيطر على أقل من 300 كيلومتر مربع من المساحة الأصلية البالغة 1200 كيلومتر مربع التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل روسيا في منطقة كورسك.